Juventus, accordo con Thomas Partey: tutto sul centrocampista dell’Arsenal

CalcioWeb

La notizia di oggi riguarda il possibile divorzio tra Massimiliano Allegri e la Juventus. Sembrava fatta per la conferma del livornese in bianconero, adesso la situazione è tornata in dubbio come confermato anche dal giornalista Pistocchi. E’ molto probabile un nuovo assalto dall’Arabia Saudita per l’allenatore della Juventus e a questo punto la situazione potrebbe ribaltarsi.

La dirigenza è concentrata anche sul fronte calciomercato e la scelta di un nuovo allenatore rischia di cambiare le strategie in entrata e in uscita. I bianconeri sono in contatto per l’arrivo a centrocampo di Thomas Partey, centrocampista dell’Arsenal. Il calciatore avrebbe dato già l’ok al trasferimento, mentre la valutazione dei Gunners è di 20 milioni di euro.

Chi è Thomas Partey

Thomas Partey è un calciatore ghanese, centrocampista dell’Arsenal e della nazionale ghanese. Si tratta di un centrocampista centrale dotato di una buona fisicità e di un ottimo tiro. Gioca prevalentemente come mediano difensivo.

La prima esperienza della carriera è stata in seconda squadra dell’Atletico Madrid, poi le avventure in prestito con Maiorca e Almeria. Torna ai Colchoneros e si dimostra un calciatore prezioso per la squadra. Attualmente gioca all’Arsenal e la cessione entro le prossime settimane è molto probabile.