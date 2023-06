Juventus, adesso Allegri ‘minaccia’ l’addio: maxi-offerta dall’Arabia

CalcioWeb

Un altro colpo di scena sulla panchina della Juventus. Il club bianconero continua a programmare la prossima stagione dopo gli ultimi deludenti risultati in campionato e Europa. In campionato è stato staccato il pass per la prossima Conference League e il percorso è stato condizionato dalla penalizzazione per lo scandalo delle plusvalenze fittizie.

In Champions League il rendimento è stato da dimenticare e in Europa League il percorso si è fermato in semifinale contro il Siviglia. Nel mirino è finito anche e soprattutto Massimiliano Allegri, considerato dai tifosi il principale responsabile dei risultati in stagione.

Il futuro di Allegri

Massimiliano Allegri è legato da altri due anni di contratto con la Juventus a 9 milioni di euro a stagione, una cifra che blocca l’eventuale addio del livornese. Il club bianconero ha confermato la fiducia nel tecnico, ma i colpi di scena sono dietro l’angolo. Adesso è Massimiliano Allegri a minacciare l’addio e la società continua a valutare le alternative.

Come anticipato da CalcioWeb il 13 maggio, Allegri è nel mirino di alcuni club dell’Arabia Saudita, in grado di mettere sul piatto cifre da capogiro e nettamente superiori allo stipendio attuale: si tratta dell’Al Nassr di Cristiano Ronaldo e l’Al Hilal, in trattativa fino a poco tempo fa con Leo Messi.

Il trasferimento in Arabia Saudita sembra l’unica soluzione per definire l’addio tra Allegri e la Juventus, l’aspetto economico potrebbe fare la differenza. Sono in corso valutazioni da parte dell’allenatore, sempre più indirizzato all’addio dopo le ultime critiche considerate eccessive dallo stesso tecnico. La Juventus punta su due ex per il sostituto: Tudor o Conte.