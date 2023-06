Juventus, Bremer verso il Tottenham: già individuato il sostituto

CalcioWeb

Entra nel vivo il calciomercato della Juventus e la dirigenza prepara una rivoluzione dopo l’ultima deludente stagione. Sono ancora in corso le valutazioni da parte di Massimiliano Allegri sull’offerta dell’Al Hilal e la decisione definitiva è attesa a stretto giro di posta. Nel frattempo la dirigenza continua ad avviare trattive interessanti sul fronte calciomercato, in entrata e uscita. E’ ai dettagli l’arrivo di Weah, in grado di garantire tante soluzioni sulla fascia.

In attesa anche di una risposta sul rinnovo di Rabiot a centrocampo, la Juventus deve fare i conti dagli assalti dall’estero per i gioielli. In particolar modo è arrivata un’offerta da quasi 100 milioni dal Tottenham per la coppia Bremer-Chiesa. L’ex Torino è il nome in cima alla lista per la difesa degli Spurs e la valutazione dei bianconeri è di 50 milioni di euro.

Il sostituto in difesa

La Juventus ha deciso di tutelarsi e il nome del sostituto è a sorpresa. Si tratta di Mario Hermoso Canseco, difensore spagnolo classe 1995 di proprietà dell’Atletico Madrid. Si tratta di un difensore centrale in grado di giocare anche nel ruolo di terzino sinistro. E’ bravo nel colpo di testa e nel recupero del pallone, forte fisicamente e con un ottimo senso della posizione.

Cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid, la prima vera esperienza è stata in prestito al Real Valladolid. Nel 2016 viene promosso al Real M. Castilla. Nel 2017 diventa un faro della difesa dell’Espanyol, poi il passaggio all’Atletico Madrid. Si è dimostrato sempre un calciatore prezioso per i Colchoneros. L’offerta della Juventus è di 15 milioni di euro, forte anche del contratto in scadenza nel 2024.