Juventus, chi è Magnanelli: il volto nuovo nello staff bianconero

Massimiliano Allegri ha rifiutato ogni tipo di offerta dall’Arabia Saudita ed è sempre più intenzionanto a continuare il rapporto alla Juventus. Le situazioni extra-campo sono alle spalle e il club bianconero si prepara ad una stagione da protagonista, in Serie A e Conference League. La dirigenza inizia a muoversi sul fronte calciomercato con l’intenzione di costruire una squadra all’altezza e sono in arrivo operazioni in entrata ed uscita in ogni reparto.

Nel frattempo è pronto ad essere definito un nuovo arrivo nello staff tecnico di Massimiliano Allegri: si tratta di Francesco Magnenelli, vecchia conoscenza del calcio italiano.

Chi è Francesco Magnanelli

Magnanelli ha ricevuto la chiamata di Massimiliano Allegri e la trattativa per il passaggio in bianconero è destinata ad andare in porto. Francesco Magnanelli è un ex calciatore italiano classe 1984, ex centrocampista è entrato nella storia del Sassuolo per il maggior numero di presenze collezionate con il club neroverde.

La prima vera esperienza della carriera da calciatore è stata al Gubbio. Poche presenze con la Sangiovannese, poi la svolta al Sassuolo. Diventa un punto di riferimento del club neroverde ed un centrocampista molto prezioso.

Collaboratore tecnico di Alessio Dionisi e legato al club neroverde, Magnenelli è destinato a ricoprire un ruolo importante alla Juventus.