Juventus, Chiesa in Premier League: già bloccato il sostituto

CalcioWeb

La Juventus è sempre più attiva sul fronte calciomercato, in entrata e uscita. Dopo l’arrivo di Weah il club bianconero si prepara a definire altre trattative e un calciatore con la valigia in mano è Federico Chiesa. L’attaccante della Nazionale italiana non è riuscito ad imporsi con Allegri in panchina e l’addio è sempre più inevitabile.

La valutazione dei bianconeri è di 60 milioni di euro e sono almeno quattro i club dall’estero pronti ad accontentare le richieste dei bianconeri: Newcastle e Liverpool in Premier League sono nettamente in vantaggio, ma occhio anche a Bayern in Bundesliga e Psg in Ligue 1. Il Newcastle è il club più vicino all’accordo con la Juventus dopo l’offerta da 50 milioni di euro. Da valutare la volontà del calciatore.

Il sostituto

La Juventus ha già bloccato il sostituto e si tratta di Nicolò Zaniolo. Una prima conferma è arrivata direttamente dall’ex Roma. “Sono aperto a tutto. A partire dalla possibilità di non muovermi e restare al Galatasaray, dove mi trovo alla grande. Sì, la Juve è la Juve, anche senza Champions o coppe internazionali. Io da ragazzino ho sempre tifato per i bianconeri, il mio idolo era Pogba.

Giocare nella Juve mi farebbe piacere. Parliamo di un grande club. Ripeto: se ci sarà l’opportunità che renda felici tutti e tre – il Galatasaray, io e la Juve – ben venga. Altrimenti sto benissimo in Turchia. Non mi creo aspettative, comunque vada andrà bene”, le dichiarazioni a ‘La Gazzatta dello Sport’.