Juventus, chi è Claudio Chiellini: il nuovo ‘Head of Next Gen Area’

CalcioWeb

La Juventus ha ufficilizzato una novità. Claudio Chiellini, a partire dal 1° luglio 2023, sarà l’Head of Next Gen Area. Un ritorno a casa, per lui, dopo il percorso in bianconero iniziato nel 2014 e concluso nel giugno 2021 per vivere l’esperienza da direttore sportivo del Pisa, in Serie B.

Due le stagioni con il club toscano: nella prima, terzo posto in B, con il sogno promozione tramontato all’ultimo passo, nella finale Playoff contro il Monza, promosso in A dopo i tempi supplementari al termine di un doppio confronto di altissimo livello; nella seconda, quella appena conclusa, invece, undicesimo posto in classifica, a due punti dalla zona Playoff. E’ fratello di Giorgio, ex difensore bianconero.

Ora il ritorno alla Juventus, per prendere in mano un asset chiave per il club, la Next Gen, che lui ha visto nascere e di cui è stato Team Coordinator per tre stagioni, accompagnandola nei suoi primi anni di vita. Fondamentale, nella sua prima esperienza bianconera, oltre al succitato lavoro con la Seconda Squadra, quello nella gestione dei giocatori in prestito. Ha, infatti, ricoperto anche il ruolo di On Loan Players Coordinator prima e quello di On Loan Players Manager, poi. Si appresta a vivere questa nuova esperienza, quindi, da profondo conoscitore del mondo Juventus.