Juventus, una conferma e un nuovo arrivo: il doppio indizio social | VIDEO

La Juventus programma la prossima stagione e l’intenzione è quella di riscattare l’ultima deludente stagione tra campionato e Europa. L’allenatore Massimiliano Allegri è sempre più indirizzato alla conferma ed è in contatto con la dirigenza per studiare le strategie sul calciomercato.

La notizia era nell’aria e adesso è arrivata l’ufficialità: la Juventus e il centrocampista Rabiot hanno trovato l’accordo per il rinnovo del contratto per un’altra stagione. Il francese è reduce dal rendimento di altissimo livello e la conferma rappresenta una garanzia per il centrocampo della prossima stagione. Il club bianconero ha anticipato l’ufficialità con due emoji sul canale broadcast su Instagram: un cavallo e una clessidra. Poi la pubblicazione del video di un cavallo. Il riferimento è chiaramente a Rabiot, chiamato ‘cavallo pazzo’.

Un altro messaggio social è arrivato sul probabile arrivo di Timothy Weah. Il calciatore statunitense ha pubblicato una clessidra nelle sue Stories, segnale di una chiusura imminente con il club bianconero.