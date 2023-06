Juventus, arriva il nuovo centrocampista: è il sosia di David Luiz

CalcioWeb

La Juventus è in attesa di una risposta di Massimiliano Allegri, il tecnico livornese è in contatto con l’Al Hilal per il trasferimento in Arabia Saudita. La volontà dell’ex Milan è sempre stata quella di rimanere in bianconero ma l’ultima offerta rischia di far vacillare l’allenatore. Le cifre sono da capogiro: triennale da 20 milioni di euro a stagione, più 10 milioni alla firma per un totale di 70 milioni. Si tratta di una cifra nettamente superiore ai 7 a stagione per due anni attualmente previsti in bianconero.

La dirigenza inizia a muoversi anche sul fronte calciomercato e sono in corso valutazioni sulla rosa. Sono tanti i calciatori con la valigia in mano dopo gli addii già definiti di Di Maria e Paredes. Le situazioni più delicate sono quelle di Vlahovic e Chiesa, più quelle dei calciatori di ritorno dai prestiti. La Juventus ha messo sul piatto l’offerta per il rinnovo di Rabiot ma il francese è sempre più indirizzato all’addio per giocare la Champions League.

Juventus, il sosia di David Luiz a centrocampo

La Juventus prepara una vera e propria rivoluzione a centrocampo ed è stata avviata la trattativa per l’arrivo a centrocampo di un altro calciatore francese: Matteo Elias Kenzo Guendouzi Olié, meglio conosciuto come Matteo Guendouzi. E’ un centrocampista centrale classe 1999, bravo sia in fase di protezione che in quella di impostazione. Fisicamente è stato definito il sosia del difensore David Luiz.

Cresciuto nelle giovanili del Lorient, la prima vera esperienza è stata in prima squadra nel club francese. Il vero salto di qualità si registra nel 2018 con il passaggio all’Arsenal, poi il prestito all’Hertha Berlino. Nel 2021 viene ceduto al Marsiglia, è autore di un’ottima stagione e viene riscattato dal club francese. E’ finito nel giro anche della Nazionale francese. E’ legato da altri due anni di contratto, ma il trasferimento in bianconero è molto probabile.