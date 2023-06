Juventus, Perin verso il Fenerbahce: un grande ritorno al suo posto

CalcioWeb

La Juventus è sicuramente una delle squadre più attive sul fronte calciomercato e sono in arrivo tante novità in entrata e uscita. La situazione più calda è quella che riguarda Massimiliano Allegri, l’Al Hilal continua l’assalto al tecnico e l’ultima offerta è da capogiro: circa 100 mlioni di euro totali in tre anni.

In attesa di una risposta definitiva, la dirigenza bianconera inizia a sondare il calciomercato in entrata con l’intenzione di costruire una squadra in grado di lottare per la vittoria dello scudetto. E’ praticamente fatta per Weah, a centrocampo è in arrivo la risposta di Rabiot sulla proposta di rinnovo. L’alternativa porta il nome di Milinkovic-Savic. In uscita contatto con il Napoli per Federico Chiesa e Zanoli potrebbe fare il percorso inverso.

Manovre in porta

Secondo le ultime notizie si profila la cessione a sorpresa del portiere Perin, anche considerando la probabile esclusione dei bianconeri dalla Conference League. L’ex Genoa è in scadenza di contratto nel 2025 e il rinnovo di Szczesny potrebbe spingere Perin a chiedere la cessione. E’ stata avviata una trattativa con il Fenerbahce con la prospettiva di giocare titolare e una decisione definitiva del portiere è attesa a stretto giro di posta. La Juventus si è già tutelata con il probabile ritorno di Emil Audero, reduce dalla retrocessione con la maglia della Sampdoria.

Il 26enne è un estremo difensore affidabile e le ultime stagioni sono state di ottimo livello. E’ un portiere reattivo, bravo anche nelle uscite basse e a neutralizzare i calci di rigore. Nel corso della carriera ha indossato la maglia della Juventus per una breve parentesi, poi le esperienze importanti con Venezia e Sampdoria. E’ in contatto per il ritorno in bianconero e la trattativa dovrebbe sbloccarsi dopo l’eventuale trasferimento di Perin al Fenerbahce. Manovre a sorpresa anche in porta, la Juventus accelera sul calciomercato.