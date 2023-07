Juventus, Rafaela Pimenta alla Continassa: due botti sul calciomercato

CalcioWeb

E’ pronto a decollare definitivamente il calciomercato della Juventus dopo il via libera del Napoli per Cristiano Giuntoli. Il club bianconero continua a muoversi sul fronte trattative con il chiaro obiettivo di riscattare l’ultima deludente stagione tra campionato e Europa. Il tecnico Allegri non potrà fallire un’altra stagione e i continui rifiuti ai milioni dell’Al Nassr sono sicuramente da apprezzare.

La conferma di Milik in attacco rappresenta un ottimo inizio, così come il rinnovo per una stagione del centrocampista Rabiot. Dopo gli addii di Di Maria e Paredes, si preannunciano due cessioni eccellenti. Il riferimento principale è a Federico Chiesa, richiesto da almeno quattro club tra Premier League, Bundesliga e Ligue 1. Il secondo nome è quello di Vlahovic, in uscita per una cifra di circa 70 milioni di euro.

Juventus, i movimenti in entrata

La Juventus è pronta a scatenarsi in entrata e sono in arrivo altri colpi dopo l’innesto di Weah sulla fascia. In primo luogo sono in corso valutazioni sul modulo da adottare in stagione e le soluzioni sono due: 3-5-2 o 4-3-3. I primi nomi per i sostituti di Vlahovic e Chiesa sono Hojlund e Zaniolo.

E’ andato in scena un summit alla Continassa con Rafaela Pimenta per valutare la situazione di altri profili. Sono arrivate offerta dall’Arabia per Paul Pogba ma il francese è sempre indirizzato alla conferma in bianconero. Sul ‘tavolo’ altre due trattative. Il calciatore più vicino all’arrivo in Italia è Noussair Mazraoui, calciatore marocchino in uscita dal Bayern Monaco. E’ un terzino in grado di giocare sia a destra che a sinistra e perfetto per il 4-3-3. Il secondo profilo a sorpresa è quello di Kasper Dolberg, attaccante danese classe 1995 e reduce dall’esperienza al Nizza.

La Juventus potrebbe approfittare della situazione contrattuale del calciatore, in scadenza nel 2024. E’ una classica prima punta e potrebbe completare la ‘batteria’ nel reparto avanzato dei bianconeri.