Juventus-Zaniolo, la contropartita sblocca l’affare con il Galatasaray

Nicolò Zaniolo si avvicina a grandi passi alla Juventus. Il calciatore ex Roma è reduce dall’ottimo rendimento con la maglia del Galatasaray e si è rilanciato per la Nazionale italiana e per le squadre del campionato di Serie A. Le qualità dell’attaccante non sono assolutamente in discussione e l’esperiernza con i giallorossi è stata condizionata dalla rottura con l’allenatore Mourinho.

Il 23enne è un pupillo della Juventus e il club bianconero è tornato all’assalto per piazzare un colpo di assoluto livello. La dirigenza è alla ricerca di un sostituto di Angel Di Maria e il nome dell’ex Roma è sempre stato in cima alla lista per questioni tecniche ed economiche.

Juventus-Zaniolo, i dettagli

L’accordo tra Zaniolo e la Juventus è stato già raggiunto e il desiderio del calciatore di tornare in Italia è chiaro. Il Galatasaray non ha nessuna intenzione di svendere il suo calciatore e la valutazione è di 35 milioni di euro. I bianconeri si sono fermati a 27, forti anche della volontà del calciatore.

Nelle ultime ore si sono registrati passi in avanti nella trattativa grazie all’inserimento di una contropartita nell’affare: il centrocampista McKennie, reduce dal prestito al Leeds. La stagione dello statunitense non è stata considerata all’altezza e il club inglese non ha esercitato il riscatto. La trattativa di scambio Zaniolo-McKennie + conguaglio è in una fase molto avanzata.