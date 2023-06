Kean lascia il ritiro dell’Under 21: “è privo di motivazioni”

CalcioWeb

La stagione di Moise Kean con la maglia della Juventus è stata dai due volti, dal punto di vista personale e di squadra. Le qualità realizzative dell’attaccante non sono in discussione, ma il percorso in bianconero è stato condizionato dal modulo adottato dall’allenatore Massimiliano Allegri. Il rendimento del 23enne è stato inoltre ‘influenzato’ da episodi fuori dal campo e l’ultimo episodio ha alzato un vero e proprio polverone.

La convocazione dall’Under 21 è stata anche inaspettata, così come la decisione di lasciare il ritiro degli Azzurrini. Un problema fisico? No. Un problema personale? Nemmeno. E allora? “E’ privo di motivazioni”, è questo il motivo della decisione dopo un colloquio con l’allenatore Paolo Nicolato.

Il calciatore ha confermato la sua poca convinzione ad affrontare il contesto dell’Under 21 e la decisionne dell’allenatore azzurro è stata inevitabile. Un vero peccato, in vista di un importante appuntamento: l’Europeo in programma dal 21 giugno all’8 luglio.