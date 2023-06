La Juventus si ‘dimentica’ di Berlusconi e omaggia Isla e Vignola

CalcioWeb

Tutto il mondo del calcio (o quasi) continua ad inviare messaggi di cordoglio per Silvio Berlusconi, morto oggi all’età di 86 anni per una malattia. Il ricordo dei personaggi legati allo sport è stato commovente: da Sacchi a Baresi, da Moggi a Buffon. Tutte le big del campionato di Serie A hanno omaggiato l’ex presidente del Milan. La prima è stata il Napoli: “perdiamo un personaggio importante della nostra storia. Imprenditore geniale, grande uomo di comunicazione e autentico campione nel mondo del calcio”, il messaggio del presidente De Laurentiis.

Poi i rivali storici dell’Inter: “il Presidente Steven Zhang e tutta FC Internazionale Milano esprimono il proprio profondo cordoglio per la scomparsa del Presidente Silvio Berlusconi. La sua figura ha lasciato un segno indelebile nella storia del nostro Paese. Le sfide tra l’Inter e il suo Milan hanno reso la città di Milano il cuore del calcio mondiale”.

Poi la Roma: “L’AS Roma si unisce al dolore per la scomparsa di Silvio Berlusconi, storico presidente del Milan e proprietario del Monza” e la Lazio: “il Presidente della S.S. Lazio, Claudio Lotito apprende con profondo dolore la notizia della scomparsa di Silvio Berlusconi. Il mondo dello sport perde un grande innovatore, protagonista indiscusso del calcio italiano e non solo, a partire dalla seconda metà degli anni ‘80 con i trionfi internazionali del Milan, fino ai giorni nostri come artefice della rinascita dell’A.C. Monza. Se ne va un imprenditore illuminato, una figura carismatica, capace di accompagnare e guidare l’evoluzione di questo sport. Il club biancoceleste rivolge alla sua famiglia e ai suoi cari le più sincere condoglianze”.

Commovente anche il ricordo dei rossoneri: “AC Milan profondamente addolorato piange la scomparsa dell’indimenticabile Silvio Berlusconi e si stringe con affetto alla famiglia, ai collaboratori e agli amici più cari.“Domani sogneremo altri traguardi, inventeremo altre sfide, cercheremo altre vittorie. Che valgano a realizzare ciò che di buono, di forte, di vero c’è in noi, in tutti noi che abbiamo avuto questa avventura di intrecciare la nostra vita a un sogno che si chiama Milan”. Grazie Presidente, per sempre con Noi”.

Tutti presenti all’appello, tranne una squadra: la Juventus. Sono tre i post pubblicati dal club bianconero su Twitter: buon compleanno Mauricio Isla, rinnovo campagna abbonamenti e tanti auguri a Beniamino Vignola. Il club bianconero continua a scatenare motivi di discussione sull’aspetto comunicativo per l’ennesima scelta discutibile in pochi giorni dopo i ‘complimenti’ alle rivali delle italiane per le vittorie di Champions, Europa e Conference League.