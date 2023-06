Lazio, Milinkovic-Savic in partenza: Sarri si consola con un doppio innesto

CalcioWeb

Inizia ad entrare nel vivo anche il calciomercato della Lazio e tutto è legato al futuro di Milinkovic-Savic. La squadra di Maurizio Sarri è reduce dal rendimento di altissimo livello e l’ultima stagione si è conclusa alle spalle della corazzata Napoli. Il lavoro del tecnico ex Juventus è stato fantastico e l’intenzione del presidente Lotito è quella di alzare l’asticella.

E’ con la valigia in mano il top player Milinkovic-Savic. Il serbo è in scadenza di contratto e la trattativa per il rinnovo è stata bloccata. L’ex Genk è pronto al definitivo salto di qualità e sono in ballo due trattative importanti. La prima è con l’Inter di Simone Inzaghi, alla ricerca di un centrocampista di quantità e qualità. Nelle ultime ore si è registrato l’inserimento della Juventus, da tempo in fila per assicurarsi le prestazioni del centrocampista.

I sostituti alla Lazio

La Lazio ha intenzione di costruire una squadra molto competitiva e sono state avviate due trattative per la mediana. La prima riguarda Piotr Sebastian Zielinski, calciatore polacco reduce dalla vittoria dello scudetto del Napoli. Il 29enne è il nome in cima alla lista di Maurizio Sarri e le parti sono in contatto per valutare la formula del trasferimento.

Il secondo nome è quello di Loftus-Cheek, calciatore inglese di origini guyanesi del Chelsea. L’ex Fulham sembrava ad un passo dal Milan, poi l’addio con Maldini ha cambiato le carte in tavola. Si è registrato l’inserimento della Lazio e l’intenzione dei biancocelesti è quella di accelerare nei prossimi giorni. L’ultimo nome, ma solo in caso di mancato accordo con Zielinski, è quello di Torreira.