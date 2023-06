Lecce, rottura con Baroni: tris di sostituti, in pole un eroe del Mondiale 2006

CalcioWeb

Salta una panchina in Serie A. Dopo l’ottimo campionato disputato e la meritata salvezza raggiunta, le strade del Lecce e di Baroni si separano. Il tecnico ha deciso di declinare la proposta di rinnovo valida per una sola stagione.

Sull’ormai ex allenatore dei salentini hanno messo gli occhi diverse società di Serie A, ma secondo i primi rumor circolati sarebbero già stati avviati i contatti con il Verona per sostituire la coppia Zaffaroni-Bocchetti.

Il sostituto di Baroni a Lecce

Al via il toto allenatori. Fra i nomi accostati in queste ore ai salenti sarebbero in 3 i candidati più autorevoli a prendere il posto di marco Baroni. Il primo nome è quello di Roberto D’Aversa, ex allenatore della Sampdoria. Il secondo è quello dell’ex Salernitana Davide Nicola.

Il profilo che stuzzica di più i tifosi leccesi è però quello di un Campione del Mondo del 2006: Pippo Inzaghi. In attesa di capire quale sarà il futuro della Reggina (possibile la cessione della società), ‘Superpippo’ sta seriamente riflettendo sul proprio di futuro. Un incontro ‘casuale’ con Corvino in aeroporto, nei giorni scorsi, ha accesso i rumor. Un’eventuale ritorno in Serie A sarebbe difficile da rifiutare. La decisione arriverà a giorni.