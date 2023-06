L’Inter blocca il sostituto di Dzeko: ad un passo il secondo innesto

CalcioWeb

E’ entrato nel vivo il calciomercato dell’Inter. La squadra di Simone Inzaghi è reduce dalla finale di Champions League contro il Manchester City e l’intenzione è quella di confermarsi anche nella prossima stagione. Il campionato di Serie A è stato dai due volti e la dirigenza è in contatto per costruire una squadra sempre più forte.

I dirigenti nerazzurri hanno chiuso il primo innesto per la prossima stagione, si tratta del difensore Bisseck. L’ultimo colloquio con Simone Inzaghi è stato importante per programmare la prossima stagione e sono in arrivo colpi in tutti i reparti. Continuano i contatti con il Chelsea per chiudere una maxi-operazione, in più è stata avviata la trattativa per il sostituto di Dzeko.

Il sostituto di Dzeko

Edin Dzeko è ai saluti e la trattativa con il Fenerbahce è in fase avanzata. L’Inter ha individuato il sostituto: si tratta di Folarin Jerry Balogun, calciatore statunitense con cittadinanza inglese. E’ una prima punta, in grado di giocare anche in zona esterna. Gioca al Reims, ma è di proprietà dell’Arsenal.

Si tratta di un centravanti molto rapido e bravo ad attaccare la profondità. Nel corso della carriera ha indossato anche la maglia del Middlesbrough. Le parti sono in contatto per definire l’affare in prestito con diritto di riscatto.