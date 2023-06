Lionel Messi, è tutto vero! L’annuncio ufficiale sulla sua nuova squadra

CalcioWeb

Ha chiuso la porta al rinnovo con il PSG dopo due anni, poteva tornare romanticamente al Barcellona, club che lo ha reso grande, oppure scegliere il paradiso dorato dell’Arabia Saudita, paese del quale è testimonial e che ha già ‘sedotto’ Cristiano Ronaldo, Benzema e Kantè. Ma non lo farà. Lionel Messi è intervenuto in prima persona a fare chiarezza sul proprio futuro: la sua prossima avventura sarà in MLS.

Lionel Messi negli USA

La ‘Pulce’ giocherà nella Major League Soccer, massimo campionato americano. Messi ha annunciato l’accordo con l’Inter Miami in una conferenza stampa congiunta con Mundo Deportivo e Sport.

L’ex Barcellona ha preso la decisione di trasferirsi in Major League Soccer all’Inter Miami. Lo ha annunciato lo stesso Lionel Messi in un’intervista congiunta al Mundo Deportivo e a Sport. “Ho deciso che andrò a Miami. Non abbiamo ancora chiuso al 100% e manca qualcosa, ma abbiamo deciso di continuare il percorso lì“, le sue parole.