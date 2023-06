L’Osasuna escluso dalla Conference League, adesso la Juventus?

CalcioWeb

L’UEFA ha deciso di escludere l’Osasuna della prossima Conference League. Il motivo? Il riferimento è addirittura alla stagione 2013/14 e riguarda i reati di appropriazione indebita, falso in bilancio e corruzione sportiva. La reazione del club spagnolo è stata furiosa.

“Il club non condivide i criteri della Uefa e ricorrerà in appello annunciando che si batterà in tutte le sedi per difendere i propri diritti. Forti con i deboli e deboli con i forti, i tribunali Uefa non hanno voluto tenere conto del fatto che sono gli stessi tribunali spagnoli a dichiarare letteralmente che l’Osasuna è vittima del dirottamento di denaro operato da alcuni ex dirigenti alle spalle del massimo organo di governo dell’ente, l’Assemblea, e dei meccanismi di controllo del club stesso”.

La prossima esclusione potrebbe riguardare da vicino il calcio italiano. Il riferimento è alla Juventus, reduce dalle ultime inchieste in Italia e dalla penalizzazione nel campionato di Serie A. Il club bianconero è in contatto con la UEFA per scontare le sanzioni nella prossima stagione e chiudere definitivamente la vicenda.