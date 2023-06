Lukaku vola in Arabia, lunedì l’incontro: le cifre di capogiro

CalcioWeb

Romelu Lukaku è stato protagonista sfortunato della finale di Champions League tra Manchester City e Inter. L’attaccante belga non è riuscito a pareggiare i conti con un colpo di testa a botta sicura e ha negato anche il tap-in vincente a Dimarco. La stagione dell’ex United è stata ben al di sotto delle aspettative e sono in corso valutazioni sul futuro.

L’Inter non ha preso ancora una decisione definitiva e la valutazione economica inizia a spaventare il club nerazzurro. Dzeko è tentato da un’altra esperienza e la volontà di Inzaghi è quella di affidarsi ad una certezza. Lukaku si è dimostrato troppo altalenante e l’addio è un’ipotesi da prendere in seria considerazione.

Super offerta per Lukaku

Anche lo stesso Lukaku potrebbe decidere di sposare un altro progetto. E’ infatti arrivata una super offerta dall’Al Hilal, la squadra in trattativa anche con Massimiliano Allegri. Il belga è atteso lunedì in Arabia per ascoltare l’offerta ufficiale: biennale da 25 milioni di euro a stagione.

In attesa di una decisione anche il Chelsea e la situazione sarà sicuramente più chiara dopo l’incontro dei prossimi giorni.