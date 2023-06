Manchester City, colpo Kovacic: cifre e dettagli dell’affare

CalcioWeb

Il Manchester City non si accontenta e punta ad un’altra stagione di altissimo livello. La squadra di Guardiola è reduce dal ‘Treble’ e la ciliegina sulla torta è arrivata con la vittoria in finale di Champions League contro l’Inter. Il club inglese si scatena anche sul calciomercato ed è stata definita un’operazione importante in entrata.

E’ Mateo Kovacic un potenziale sostituto di Gundogon, passato al Barcellona. Il Manchester City ha raggiunto l’accordo con il Chelsea per l’ex Inter: 30 milioni di sterline complessivi (quasi 35 milioni di euro): 25 milioni di fissi, più altri 5 di bonus. Già programmate le visite mediche nei prossimi giorni.

Mateo Kovacic è un calciatore croato classe 1994. E’ un centrocampista centrale con un ottimo piede e bravo in fase di impostazione. E’ in grado di giocare anche in posizione leggermente avanzata ed è dotato di un ottimo tiro. Nel corso della carriera ha indossato le maglie di Dinamo Zagabria, Inter, Real Madrid e adesso Chelsea. E’ un punto di riferimento anche della Nazionale croata.