Manchester City, panico durante la festa Champions: scomparso il padre di Maresca

CalcioWeb

Durante la festa del Manchester City, per la prima volta Campione d’Europa dopo il successo sull’Inter nella finale di Champions League andata in scena ieri a Istanbul, si è diffusa una sinistra notizia che ha impedito di festeggiare fino in fondo.

Un momento che doveva essere di grande allegria è stato condizionato dalla scomparsa del padre di Enzo Maresca, membro dello staff del Macnhester City e fedelissimo di Pep Guardiola. Dell’uomo si sono perse le tracce: si sa che era allo stadio di Istanbul per seguire la partita, ma nessuno riesce a rintracciarlo. Si è mossa anche la polizia turca che, messa al corrente dell’accaduto, si è attivata per far luce su quanto accaduto.