Il Manchester City vince la Champions: Wikipedia lo ‘ribattezza’ così | FOTO

Il Manchester City si è laureato campione d’Europa per la prima volta nella sua storia, il percorso della squadra di Guardiola è stato importantissimo. Gli inglesi sono stati in grado di imporsi in FA Cup, in Premier League dopo una grandissima rimonta sull’Arsenal e in Champions League.

L’ultimo atto contro l’Inter si è concluso sul risultato di 1-0 con un gol realizzato nel secondo tempo di Rodri. La partita non è stata facile, l’Inter si è confermata una squadra molto insidiosa e nel secondo tempo ha sfiorato il gol in almeno quattro occasioni. Prima con Lautaro, poi con Lukaku e infine con Dimarco e Gosens.

Wikipedia ribattezza il City

Sui social è diventata virale una foto. Il Manchester City ha vinto la Champions League per la prima volta nella sua storia ed è stata ‘ribattezzata’ con un nome particolare: ‘calcio money’, in sostituzione al nome della squadra. La scritta è stata subito modificata con la versione corretta.