Il Manchester United ad un fondo qatariota: la cifra da record e il mercato faraonico

Le ultime stagioni del Manchester United non sono state entusiasmanti e la squadra è non riuscita a raggiungere risultati all’altezza. Il campionato 2022-2023 si è concluso con la qualificazione alla prossima Champions League e le ambizioni per il futuro sono importantissime. A tenere banco è anche la questione della cessione societaria ed è in arrivo una vera e propria svolta, secondo fonti dall’Inghilterra.

Il club è in vendita da tempo e sembra che il duello tra lo sceicco qatariota Al-Jassim e il magnate capo di INEOS Sir Jim Ratcliffe si sia concluso con la vittoria del primo, anche grazie al sostegno del Governo. La cifra sul piatto è clamorosa: 6 miliardi di euro con la possibilità di realizzare la plusvalenza più grande della storia del calcio dopo l’investimento iniziale di 300 milioni. Secondo le ultime notizie la banca centrale del Qatar avrebbe intenzione di mettere a disposizione un miliardo di euro per la prossima sessione di mercato.