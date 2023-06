Marcos Leonardo, dal Mondiale U20 all’Italia: blitz e futuro in Serie A

CalcioWeb

E’ finalmente entrato nel vivo il calciomercato di Serie A con tante squadre pronte a chiudere colpi interessanti per presente e futuro. Continua la caccia al Napoli e tante squadre sono in grado di ridurre la distanza: dal Milan all’Inter, dalla Lazio e Juventus e alla Roma. Il calciomercato continua a regalare sorprese ed è ai dettagli la trattativa per l’arrivo in Italia di Marcos Leonardo, grande protagonista dell’ultimo Mondiale Under 20 con la maglia del Brasile.

Marcos Leonardo è un calciatore brasiliano classe 2003, attaccante del Santos e della Nazionale brasiliana. E’ un centravanti rapido, bravo ad attaccare gli spazi e con un tiro potente e preciso. Nel corso della breve carriera si è anche dimostrato un ottimo realizzatore. Entra a far parte delle giovanili del Santos e firma il primo contratto da professionista con clausola da 100 milioni di euro. Nel 2020 l’esordio tra i professionisti, il 4 ottobre la sua prima rete.

Protagonista anche con la maglia della Nazionale brasiliana, in particolar modo è stato uno dei principali protagonisti del percorso al Mondiale U-20. Al debutto ha messo a segno una doppietta contro l’Italia per un totale di 5 volte nell’arco della competizione.

Il futuro in Serie A

E’ ai dettagli la trattativa per l’arrivo in Serie A di Marcos Leonardo. Nelle ultime ore si è registrato il blitz della Lazio, alla ricerca del vice-Immobile e di un calciatore in grado di garantire alternative importanti e dal futuro assicurato.

L’accordo di massima con il Santos è stato raggiunto per una cifra di circa 16 milioni di euro. Si tratta di una cifra molto importante per un calciatore appena 20enne e che conferma le ambizioni del club biancoceleste di costruire una squadra forte anche in prospettiva.

La Lazio è pronta ad incassare circa 30 milioni di euro dalla cessione di Milinkovic-Savic. Per il serbo continua la corsa a tre nel campionato di Serie A tra Juventus, Milan e Inter.