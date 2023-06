Matrimonio Bastoni, cori di sfottò: “chi non salta è un gobbo juventino” | VIDEO

CalcioWeb

Sono giorni caldissimi in casa Inter sul fronte calciomercato. La dirigenza è attivissima in entrata e uscita per regalare all’allenatore Simone Inzaghi una squadra all’altezza. Dopo l’ufficialità di Dzeko al Fenerbahce si avvicina anche l’addio di Brozovic e non sono da escludere altre cessioni eccellenti. In entrata fatta per Azpulicueta e Thuram, adesso tutto sul centrocampista Frattesi.

Giornata di festa per i giocatori dell’Inter al matrimonio del difensore Alessandro Bastoni. Il calciatore nerazzurro ha sposato la sua Camilla lo scorso 1 giugno e solo adesso è diventato virale sul web un video di sfottò alla Juventus: “chi non salta è un gobbo juventino”, le immagini che hanno scatenato le reazioni dei tifosi bianconeri.

🥹Questi pure al matrimonio di Bastoni pensano solo all’#Inter pic.twitter.com/BTDcPf7QKK — Giulia Loglisci (@GiuliaLoglisci_) June 23, 2023