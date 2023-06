“Menzogne”, Mbappè fa chiarezza fra PSG e Real Madrid

CalcioWeb

“Menzogne. Ho già detto che continuerò la prossima stagione al PSG dove sono molto felice“. Un retweet a un articolo che parla della sua rottura con il PSG e un chiaro messaggio. Kylian Mbappè etichetta come “menzogna” la ricostruzione dei giornali francesi sul suo imminente addio dalla squadra campione di Francia. Ma un fondo di verità nella notizia potrebbe esserci eccome.

La volontà del PSG

Mbappè assicura che la prossima stagione resterà al PSG. Il suo contratto, infatti, è valido fino al 2024 e ha una player option che il calciatore avrebbe deciso di declinare, come riportato dai vari rumor provenienti da Parigi. Se è vero dunque che l’attaccante francese ha intenzione di tener fede al proprio contratto, di diverso avviso potrebbe essere il PSG che, davanti all’eventualità di perderlo a zero l’anno prossimo, potrebbe metterlo sul mercato già in questa sessione. Il Real Madrid, prima squadra candidata all’acquisto del fenomeno francese, osserva con attenzione.