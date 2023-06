Milan beffato, Thuram ha detto sì all’Inter! Cifre e dettagli dell’affare

CalcioWeb

E’ dell’Inter il derby di Milano per l’attaccante Marcus Thuram. Il calciomercato continua a regalare sorprese, in particolar modo è appena iniziato un valzer di attaccanti. Dopo l’addio di Dzeko in direzione Fenerbahce, i nerazzurri hanno piazzato un colpo importante per la prossima stagione.

Beffa per i tifosi del Milan, ancora sotto shock per la cessione di Tonali al Newcastle. L’Inter ha in mano Marcus Thuram. I nerazzurri hanno presentato un’offerta molto importante: 5,5 milioni di euro, grazie al Decreto Crescita, e la possibiltà di garantire al calciatore un ruolo da protagonista. L’Inter ha superato di poco l’offerta del Milan e l’ex Borussia M’gladbach ha comunicato la decisione di non firmare con i rossoneri.

Marcus Thuram, figlio di Lilian è un calciatore francese di origini guadalupensi, attaccante classe 1997. E’ principalmente una prima punta. La prima esperienza della carriera è stata al Sochaux, poi Guingamp e M’gladbach. Il suo rendimeto in stagione è stato condizionato da un infortunio ed è chiamato a riscattarsi dalla prossima stagione.