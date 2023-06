Milan, il doppio colpo in entrata è servito: Loftus-Cheek + il pupillo di Pioli

CalcioWeb

Il Milan si riscatta dopo l’addio di Sandro Tonali ed è pronto a chiudere un doppio innesto in entrata. Il primo riguarda Loftus-Cheek, centrocampista del Chelsea pronto ad indossare la maglia rossonera. L’accordo con il calciatore è stato raggiunto nelle ultime ore e la distanza tra rossoneri e Blues è ormai minima.

E’ un calciatore inglese, classe 1996. Si tratta di un centrocampista centrale ed è un un calciatore moderno, in grado di fare la differenza in entrambe le fasi del gioco. E’ cresciuto proprio nelle giovanili del Chelsea, nel 2017 il prestito al Crystal Palace, torna ai Blues e disputa una buona stagione. Si mette in mostra in prestito al Fulham. Torna ancora al Chelsea, ma è solo di passaggio.

Milan, ad un passo il secondo innesto

Non solo Loftus-Cheek, il Milan è pronto a chiudere anche l’arrivo di Luka Romero. E’ un calciatore della Lazio ma è destinato a liberarsi a parametro zero. E’ in possesso di passaporto spagnolo. Il classe 2004 è considerato uno dei migliori calciatori in prospettiva e si è dimostrato un jolly per la capacità di giocare in diversi ruoli dell’attacco, da trequartista ad esterno d’attacco.

Figlio dell’ex calciatore argentino Diego Romero, è cresciuto nel settore giovanile del Maiorca. Poi l’esordio in squadra B e poi il passaggio con i grandi. Nel 2021 il trasferimento alla Lazio, adesso la grande occasione in rossonero.