Milan, la frecciata della moglie di Maldini: il messaggio social | FOTO

Il Milan è concentrato sul calciomercato e in particolar modo è in corso la trattativa per la cessione di Tonali al Newcastle. Gli ultimi giorni in casa rossonera sono stati di grande tensione, in particolar modo per l’addio di Paolo Maldini, silurato dalla dirigenza. Il divorzio con la bandiera rossonera continua a scatenare motivi di discussione, in particolar modo non è passato inosservato un messaggio social della moglie dell’ex calciatore.

“Mi amor! No hay mal que por bien no venga” ha scritto Adriana Fossa. Tradotto “mio amore, non tutti i mali vengono per nuocere”, con tanto di immagini di Maldini in campo in compagnia di Massara.