Milan, cambia il mercato con Furlani e Moncada: chiuso il primo innesto

CalcioWeb

Il Milan è pronto ad una vera e propria rivoluzione. L’addio di Paolo Maldini continua a scatenare motivi di discussione e la decisione di Cardinale non è passata di certo inosservata. La tifoseria è perplessa per il ribaltone, ma continua a confermare la fiducia nei confronti della dirigenza. Adesso è tutto nelle mani della coppia Furlani-Moncada e le strategie sul mercato sono cambiate.

Maldini e Massara avevano praticamente chiuso i primi colpi: Loftus-Cheek e Kamada, più la trattativa per il ritorno in Italia di Zaniolo. Le operazioni sono state bloccate e si preannunciano tanti colpi in entrata e, probabilmente, anche in uscita.

I nomi in entrata

In attacco il nome in pole di Christian Pulisic del Chelsea. Si tratta di un jolly dal punto di vista tecnico ed è in grado di giocare in diversi ruoli del reparto avanzato. E’ in uscita dai Blues ed è il preferito per caratteristiche e prospettive per il futuro. Più difficile l’arrivo di Marcus Thuram, in scadenza di contratto con il Borussia M’gladbach e più vicino al trasferimento al Psg.

La trattativa avanzata è quella per l’arrivo di Reiss Luke Nelson, calciatore inglese in scadenza di contratto con l’Arsenal. Il riavviacinamento con i Gunners non ha trovato riscontri concreti e l’addio a parametro zero è molto probabile. Il Milan si è fiondato sul 23enne e la trattativa è in fase avanzata.

Si tratta di un trequartista o ala sinistra, molto forte dal punto di vista tecnico. E’ preciso nei cross e con un tiro molto pericoloso, nel corso della carriera ha ricoperto anche il ruolo di falso nueve. Cresciuto nelle giovanili dell’Arsenal, la prima vera esperienza è stata in prestito all’Hoffenheim. Torna ai Gunners, poi un altro prestito al Feyenoord. Nel 2022 il terzo ritorno all’Arsenal, adesso il matrimonio è destinato ad interrompersi. Il Milan prepara l’assalto decisivo.