Milan da cinema, un regista per Pioli: due nomi caldi, c’è l’accordo

Definito l’acquisto di Ruben Loftus-Cheek, il calciomercato del Milan entra nel vivo. I rossoneri, forti della disponibilità economica importante deriva dalla cessione di Tonali, in questa fase delle trattative sembrano volersi concentrare sul centrocampo. Il reparto, infatti, necessita di un restyling importante.

Se il cambio Loftus-Cheek – Tonali permette ai rossoneri di mantenere la casella legata al mediano titolare, a causa dell’infortunio di Bennacer (fuori almeno fino a novembre) i rossoneri necessitano di un terzo centrocampista affidabile che possa dare il cambio ai titolari e, allo stesso tempo risultare un innesto di livello per completare un reparto che in panchina conta dei soli Krunic (impiegato ovunque) e Pobega che non sembra essersi mai adattato concretamente nel centrocampo a due.

Un regista per Pioli

L’identikit del profilo ricercato dai rossoneri sembra ben preciso ed è quello di un regista moderno. Il Milan cerca un centrocampista abile in impostazione e che, allo stesso tempo, possa fornire un buon supporto in fase difensiva. Nella mediana a due non si può prescindere da entrambe le caratteristiche. Due i nomi caldi.

Tijani Reijnders

Il primo è quello di Tijani Reijnders, centrocampista dell’AZ Alkmaar messosi in luce nell’ultima edizione dell’Europa League. Nato trequartista, il 25enne olandese ha retrocesso la sua posizione adattandosi al ruolo di centrocampista centrale mediano davanti alla difesa.

Meno gol rispetto agli inizi della carriera, ma un’importante maturazione tattica che gli ha permesso di unire alla sua importante fisicità (è altro 1.85 m) interessanti letture di gioco e un’ottima abilità in fase di gestione del pallone. L’accordo con il giocatore sarebbe già cosa fatta: 1.7 milioni per 5 anni. Resta da convincere l’AZ Alkmaar che chiede circa 20 milioni.

Nicolas Dominguez

Il secondo nome proviene dalla Serie A. Nico Dominguez, regista del Bologna, è un profilo recentemente accostato ai rossoneri. Dopo la buona stagione dell’anno scorso con la maglia degli emiliani, l’argentino potrebbe puntare a fare il salto di qualità.

Garra sudamericana (con una propensione al cartellino giallo da limare), grande personalità nella gestione del pallone, 3 gol e 2 assist in stagione, fanno di Dominguez un profilo piuttosto ambito. L’anno rimanente di contratto potrebbe favorirne la cessione. Il Bologna chiede 15-20 milioni. Anche la Roma ha mostrato interesse.