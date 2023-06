Il Milan si riscatta dopo il no di Thuram: ritorni di fiamma e nuova soluzione

CalcioWeb

Il Milan prova a riscattarsi dopo la delusione del rifiuto di Marcus Thuram. L’attaccante ex Borussia M’gladbach ha deciso di accettare l’offerta dell’Inter e la delusione in casa rossonera è fortissima. La sessione estiva non è iniziata nel migliore dei modi per i tifosi, ancora sotto shock per la cessione di Tonali al Newcastle.

La dirigenza rossonera è in contatto per regalare già nei prossimi giorni tre calciatori all’allenatore Stefano Pioli. Sono in corso valutazioni per Gianluca Scamacca e Alvaro Morata, rispettivamente attaccanti di West Ham e Atletico Madrid. L’ex Sassuolo è il primo obiettivo della Roma e il Milan si è inserito con prepotenza.

A centrocampo è in corso un altro duello con l’Inter per Davide Frattesi, ma nelle ultime ore ci sono stati contatti tra Milan e Udinese per Lazar Samardzic.