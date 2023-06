Il Milan cala il poker sul mercato: 4 super colpi, come cambia l’11 di Pioli | FOTO

CalcioWeb

Svolta di calciomercato al Milan, in entrata e in uscita. La decisione dolorosa è stata quella di sacrificare Sandro Tonali, uno dei migliori nel suo reparto e un vero trascinatore anche fuori dal campo. Il centrocampista italiano si è trasferito al Newcastle per la mega cifra di quasi 80 milioni di euro, al calciatore un contratto di sei anni a 8 milioni di euro più 2 di bonus.

Il Milan è chiamato a riscattarsi e sono ai dettagli tre trattative in entrata, più un ballottaggio per il ruolo di attaccante. E’ pronta una rivoluzione nell’11 a disposizione di Stefano Pioli con novità soprattutto a centrocampo e in attacco.

Come cambia l’11 a disposizione di Stefano Pioli

Partiamo dalle certezze, in porta e in difesa. Gli assalti per il portiere Maignan e per il difensore Theo Hernandez sono stati rispediti al mittente, a completare il reparto arretrato Thiaw e Calabria. Il primo volto nuovo del Milan è a centrocampo. E’ stata definita con il Chelsea la trattativa per l’arrivo in rossonero di Loftus-Cheek. Il calciatore inglese di origini guyanesi è un calciatore completo in grado di garantire qualità e quantità. L’affare è stato concluso per una cifra totale di 20 milioni di euro (16 + 4 di bonus). Si sposa al meglio con Bennacer, in attesa del recupero dell’ex Empoli previsto per il mese di ottobre.

Due le novità sulla trequarti. La certezza è ovviamente Rafael Leao, fresco di rinnovo. Nel ruolo di trequartista Daichi Kamada, pronto ad essere ufficializzato dopo l’accordo delle scorse settimane. Il Milan ha così completato gli slot per gli extracomunitari e gli arrivi di Guler e Chukwueze sono a questo punto da escludere. Ai dettagli anche l’arrivo di un vero e proprio jolly per la capacità di giocare in diversi ruoli della trequarti. Il riferimento è a Luka Romero, pronto a liberarsi dalla Lazio a parametro zero. Da valutare anche il ruolo di De Ketelaere. Con il Chelsea è stato raggiunto l’accordo anche per Christian Pulisic.

Infine la prima punta. Il Milan è in contatto per regalare a Stefano Pioli un calciatore in grado di alternarsi con Giroud. E’ testa a testa tra Scamacca e Morata con il calciatore del West Ham leggermente in vantaggio.