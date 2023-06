Mondiale Under 20, Italia nella storia! Una magia di Pafundi regala la prima finale

CalcioWeb

E’ finale! Apoteosi dell’Italia Under 20 in semifinale contro la Corea del Sud, un gol di Pafundi su calcio di punizione ha permesso agli Azzurrini di staccare il pass per la finale, in programma domenica 11 giugno alle ore 23:00. Continua il percorso magnifico della squadra di Nunziata, una delle sorprese più belle della competizione. Nell’ultimo atto dovrà vedersela contro l’Uruguay, in grado di vincere 1-0 contro l’Israele.

L’Italia si schiera con Baldanzi alle spalle di Ambrosino e Esposito, la Corea del Sud risponde con tre trequartisti alle spalle di Lee. Partenza fortissima dell’Italia che passa subito in vantaggio con un gol di Casadei, è il settimo gol dell’ex Inter. La reazione della Corea del Sud arriva al 23′ con un gol realizzato da Lee Seung-Won su calcio di rigore.

Nel secondo tempo la partita è equilibrata e l’Italia continua a spingere. Nunziata si gioca le carte Faticanti, Pafundi e Montevago, all’86’ è proprio il calciatore dell’Udinese a regalare la finale con una punizione da stropicciarsi gli occhi. L’Italia controlla e vola in finale per la prima volta in un Mondiale U20. Adesso l’ultimo ostacolo, l’Uruguay.