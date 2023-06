Mondiale U20, definito l’avversario dell’Italia: data e orario della semifinale

CalcioWeb

E’ sempre più alta l’attesa in vista delle semifinali del Mondiale U20, in corso di svolgimento in Argentina. Gli azzurrini sono stati protagonisti di una grandissima partita contro la Colombia, la sfida dei quarti di finale si è conclusa sul risultato di 1-3. Il capocannoniere della competizione è Casadei, grandissimo talento del Chelsea e pronto per importanti palcoscenici.

E’ stato definito l’avversario della semifinale: sarà la Corea del Sud, in grado di vincere ai tempi supplementari contro la Nigeria, l’unica squadra in grado di vincere proprio contro l’Italia. Dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari, la partita tra Corea del Sud e Nigeria si è decisa al 95′ con un gol di Seok-Hyun Choi.

SEMIFINALE MONDIALE U20

Italia-Corea del Sud – Giovedì 8 giugno ore 23:00

Israele-Uruguay – Giovedì 8 giugno ore 19:30