Mondiale U20, Italia unica big europea rimasta: gli azzurrini sfidano il mondo

CalcioWeb

L’Italia è l’unica big europea rimasta ancora in gara ai Mondiali U20. Nonostante la grande tradizione giovanile e i vivai riconosciuti all’unanimità come ricchi di talento le grandi nazionali europee hanno steccato in maniera importante.

Squadre del calibro di Spagna, Olanda, Germania e Belgio non si sono qualificate alla fase ai gironi. La Francia, autentica macchina sforna talenti, campione nel 2013, si è fermata ai gironi chiudendo al terzo posto dietro Gambia e Corea del Sud con appena 3 punti raccolti. L’Inghilterra ha superato i gironi, ma è stata eliminata proprio dall’Italia agli ottavi.

L’Italia, trascinata da Casadei (bomber del torneo), affronterà la Colombia alle 23 di domani notte: la posta in palio è l’accesso alla semifinale, raggiunta solo nel 2017 e nel 2019, ma mai superata. Nota a margine, fra le squadre europee è presente anche Israele che, seppur geograficamente sia asiatica, da diversi anni ormai partecipa alle competizioni UEFA.