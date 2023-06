Mondiali U20, delirio Italia! Vince contro l’Inghilterra e vola ai quarti

CalcioWeb

E’ delirio per l’Italia al Mondiale Under 20, in corso di svolgimento in Argentina. Gli Azzurrini ribaltano ogni pronostico contro l’Inghilterra e volano ai quarti di finale della competizione. L’Italia si schiera con Baldanzi alle spalle di Esposito ed Ambrosino, l’Inghilterra risponde con Devine, Scarlett e Joseph.

Partenza fortissima dell’Italia che passa in vantaggio con un gol realizzato da Baldanzi. Al 24′ l’Inghilterra trova il pareggio proprio con Devine. La partita sembra indirizzata verso l’1-1, all’87’ è Casadei su calcio di rigore a siglare il definitivo 1-2 e regalare la qualificazione all’Italia. E’ festa dopo 11 minuti di recupero. Ai quarti di finale la squadra di Nunziata dovrà vedersela contro la Colombia.