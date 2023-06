Vi ricordate Morimoto? il giapponese torna in Italia dopo 10 anni

CalcioWeb

Takayuki Morimoto si prepara al grande ritorno in Italia, 10 anni dopo l’ultima volta. Il calciomercato continua a regalare sorprese e tutte le squadre dalla Serie A alle serie minori continuano a muoversi per costruire squadre sempre più all’altezza. Un calciatore pronto ad una nuova avventura è Morimoto, vecchia conoscenza del campionato italiano.

Morimoto è un calciatore giapponese classe 1988, attualmente indossa la maglia del Taichung Futuro e ricopre il ruolo di prima punta. E’ soprannominato Banzai e Marimoto ed è stato il più giovane marcatore nella storia della J. League. Si è dimostrato un attaccante in grado di fare reparto da solo, bravo nel tiro dalla media-lunga distanza e nel gioco aereo.

La prima esperienza è stata al Tokyo Verdy, poi l’arrivo in Italia al Catania. Si dimostra un giocatore molto importante ed un protagonista dentro e fuori dal campo. Nel 2011 passa al Novara, poi il ritorno al Catania. Infine tante altre esperienze: Al-Nasr, JEF United, Kawasaki Frontale, Avispa Fukuoka, AEP Karagiannia, Sp. Luqueño, Sp. Luqueño.

Morimoto torna in Italia dopo 10 anni

Il calciatore giapponese si prepara al ritorno nel campionato italiano e la destinazione è assolutamente a sorpresa. Morimoto è ad un passo dall’Akragas, club di Agrigento che milita nel campionato di Serie D. Le parti sono in contatto per definire gli ultimi dettagli e la volontà del calciatore di tornare in Italia ha fatto la differenza.

L’idea del calciatore è quella di concludere la carriera nei campionati dilettantistici. L’annuncio del ritorno in Italia potrebbe arrivare già nelle prossime ore.