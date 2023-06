Morte Berlusconi, ancora messaggi: da Maldini a Inzaghi, da Pirlo a Kaka

CalcioWeb

Il mondo del calcio continua ad omaggiare Silvio Berlusconi, morto oggi all’età di 86 anni dopo una malattia. Tra i tanti messaggi di cordoglio non è passato inosservato quello di Paolo Maldini, storico capitano e reduce dall’addio proprio al Milan. “Ci lascia un genio, visionario e sognatore, ma soprattutto un amico che ha cambiato la storia della nostra Italia. Grazie di tutto Presidente, hai fatto vivere a tutti noi milanisti un sogno lungo più di 30 anni, nessuno sarà mai come te”, il messaggio su Instagram.

Poi il ricordo social di Filippo Inzaghi: “Dopo oltre un decennio al suo fianco, sono certo che tra tutte le foto che La ritraggono avrebbe scelto proprio questa. Porterò per sempre nel cuore la sua intelligenza, la sua capacità di circondarsi sempre di persone valide e perspicaci, la sua esuberanza e la sua fame di vittoria: i segreti del suo successo! Insieme a Lei abbiamo scritto tante pagine speciali del calcio Italiano e Lei per me rimarrà sempre e solo l’unico, grande Presidente. Con affetto. Pippo”.

Infine i messaggi di altre due bandiere del Milan. “È con profonda tristezza che ricevo la notizia della scomparsa del Presidente Silvio Berlusconi. La mia vita sarà per sempre legata al Milan e questo è dovuto all’opportunità che mi è stata data da lui. I miei pensieri e le mie preghiere sono con la sua famiglia in questo momento di tristezza”, scrive Kaka. Infine Andrea Pirlo: “un grande uomo, un grande Presidente. Ho avuto l’onore e la fortuna di aver vissuto tanti momenti insieme. I tuoi preziosi insegnamenti resteranno sempre con me. Grazie Silvio mancherai”.