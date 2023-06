Morte Berlusconi, la proposta di Filippo Galli: “intitoliamogli il nuovo stadio del Milan”

CalcioWeb

Il mondo del calcio continua a piangere Silvio Berlusconi, morto oggi all’età di 86 anni. Arrivano messaggi di cordoglio e una propostra importante da parte di Filippo Galli. “Intitolare il nuovo stadio del Milan a Silvio Berlusconi? Potrebbe essere un’idea”. E’ quanto riportato dall’ex difensore del Milan.

“Se l’idea partisse da iniziativa popolare, sarebbe una soluzione da poter percorrere”, prosegue Galli. “Gli ultimi decenni del club sono legati a lui. Personalmente ho tanti ricordi, personali e pubblici. Ricordo l’entusiasmo con cui ci spiego’ della presentazione all’Arena civica di Milano, dell’arrivo dell’elicottero. Aveva un entusiasmo incredibile e questo, insieme a tante altre cose, ci fece capire la grandezza di cio’ che aveva in testa. È stato un visionario e un precursore.

La sua ultima esperienza al Monza dimostra la capacita’ manageriale: non sempre chi investe riesce a portare risultati, ma lui e la societa’ ce l’hanno fatta, prelevando un club in una situazione difficile e portandolo in serie A”.