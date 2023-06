Morte Berlusconi, il ricordo del Milan e le lacrime di Baresi: “mi sento solo”

CalcioWeb

Anche il Milan ricorda Silvio Berlusconi, morto oggi all’età di 86 anni. “AC Milan profondamente addolorato piange la scomparsa dell’indimenticabile Silvio Berlusconi e si stringe con affetto alla famiglia, ai collaboratori e agli amici più cari. “Domani sogneremo altri traguardi, inventeremo altre sfide, cercheremo altre vittorie. Che valgano a realizzare ciò che di buono, di forte, di vero c’è in noi, in tutti noi che abbiamo avuto questa avventura di intrecciare la nostra vita a un sogno che si chiama Milan”. Grazie Presidente, per sempre con Noi”, il messaggio sul sito ufficiale.

Franco Baresi, uno degli uomini simbolo del Milan, ha commentato in lacrime: “mi sento più solo. Per me era come un padre, un presidente unico e affettuoso per tutti. Ha realizzato i miei sogni”, spiega Baresi, vicepresidente onorario del Milan.

Adriano Galliani ha salutato Berlusconi sulla sua pagina Facebook: “affranto, senza parole, con immenso dolore piango l’amico, il maestro di tutto, la persona che mi ha cambiato la vita per oltre 43 anni. Riposa in pace caro Presidente. Con tanto, tanto amore”.