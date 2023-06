E’ morto Silvio Berlusconi: aveva 86 anni

CalcioWeb

E’ morto Silvio Berlusconi, il presidente del Monza ed ex Milan. L’annuncio è arrivato nella tarda mattinata odierna dall’Ospedale San Raffaele nel quale era ricoverato da venerdì per sottoporsi ad “accertamenti programmati” legati alla leucemia mielomonicita cronica. Si è spento all’età di 86 anni.

Il fratello Paolo Berlusconi e la figlia Marina sono arrivati poco fa all’ospedale San Raffaele di Milano, dove l’ex premier era ricoverato da venerdì scorso.

La carriera di Berlusconi

Imprenditore, inizia la sua scalata nel 1968 con Edilnord che sale in orbita con la costruzione di Milano 2. Sei anni più tardi si dedica al settore televisivo con la prima rete privata italiana, TeleMilano. Nel 1976 il cambio di nome in “Canale 5”. Nel 1982 acquista Italia 1 dall’editore Rusconi e Rete 4 nel 1984 dal gruppo Arnoldo Mondadori Editore.

Silvio Berlusconi ha fatto la storia del calcio italiano e mondiale: dal 1986 al 2017 è stato il proprietario del Milan vincendo 29 trofei ufficiali in 31 anni di presidenza, tra cui 8 scudetti, 1 Coppa Italia, 7 Supercoppe Italiane, 5 Champions League, 2 Coppe Intercontinentali, 5 Supercoppe Uefa e 1 Coppa del Mondo per Club. Nel 2018 è diventato presidente del Monza, portandolo in quattro anni dalla Serie C alla Serie A.