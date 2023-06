Nainggolan cambia ancora maglia: ‘colpo di teatro’ sulla nuova squadra

CalcioWeb

Colpo di scena sul futuro di Radja Nainggolan. Il calciomercato entra sempre più nel vivo e continua a regalare sorprese, in Italia e all’estero. L’ultima esperienza del belga con la maglia della Spal non è stata positiva e l’ex Roma non è riuscito a mettersi in mostra nel campionato di Serie B. Le qualità del calciatore non sono in discussione, si tratta di un centrocampista ancora in grado di fare la differenza e la carriera è stata limitata da episodi fuori dal campo.

Radja Nainggolan è un centrocampista in grado di giocare in diversi ruoli della mediana. Si tratta di un calciatore di grande grinta, forte dal punto di vista fisico, bravo negli inserimenti e con un tiro potentissimo. E’ soprannominato Ninja per il suo stile di gioco e per le sue capacità da guerriero e combattente in campo e a difesa della maglia. Le prime esperienze della carriera sono state con le maglie di Piacenza e Cagliari. Nel 2014 si registra il definitivo salto di qualità alla Roma e si conferma un calciatore preziosissimo.

Poi il passaggio all’Inter e l’esperienza dai due volti, ma nel complesso positiva. Torna al Cagliari, poi Anversa e Spal.

La nuova avventura di Nainggolan

Nainggolan si prepara per una nuova esperienza a sorpresa. E’ ai dettagli la trattativa con la squadra ‘La Fiorita‘, società calcistica sammarinese. Il belga si è preso qualche giorno di tempo ma è sempre più indirizzato ad accettare la proposta. Una risposta definitiva è attesa a stretto giro di posta, al massimo all’inizio della prossima settimana.

Il club è sempre più ambizioso, punta ad una stagione da protagonista dopo la qualificazione in Conference League e continua a sondare calciatori con un passato importante in Serie A. E’ ufficiale infatti l’arrivo anche di German Denis, ex attaccante di Atalanta, Udinese, Reggina e reduce dall’esperienza al Real Calepina.