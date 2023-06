Napoli, 180 milioni per Osimhen: il sostituto è un fenomeno

CalcioWeb

Il Napoli prepara la cessione più redditizia della sua storia e di quella della Serie A. Se per il Milan è stato ‘impossibile dire no’ a circa 80 milioni per Tonali offerti dal Newcastle, per i partenopei sarà altrettanto impossibile dire di no a cifre superiori ai 100 milioni per Osimhen. Ma questa volta il prezzo lo fa De Laurentiis… ed è pronto a sparare alto.

Forte di un interesse di diverse big europee sul bomber nigeriano, il presidente del Napoli avrebbe fissato il prezzo, secondo “La Gazzetta dello Sport”, intorno ai 180 milioni.

Su Osimhen c’è la fila

Una richiesta shock, ma viste le pretendenti, neanche tanto. Resta da capire chi farà partire l’effetto domino che libererà un posto nell’attacco di una big Europea che deciderà se andare o meno all-in su Osimhen. Facciamo chiarezza.

La prima squadra a muoversi è stata il PSG che, nell’ottica di un possibile addio di Mbappè (Real Madrid), avrebbe individuato nella Scarpa d’Oro della Serie A il suo erede. Pochi i 100 milioni proposti come prima offerta, ma fra la disponibilità economica dei parigini e l’eventuale incasso da Mbappè i soldi non sarebbero un problema.

Il Manchester United valuta il profilo del nigeriano seppur come prima scelta abbia sempre Harry Kane. Possibile che il Tottenham, una volta ceduto l’inglese, possa entrare in corsa, seppur partirebbe con meno chance rispetto alle altre. Per ultimo l’interesse del Liverpool che avrebbe già contattato l’agente.

Il sostituto

Diversi i nomi accostati ai partenopei in caso di addio di Osimhen. Rasmus Hojlund dell’Atalanta e Beto dell’Udinese sono due soluzioni interne alla Serie A, relativamente low cost e che ricordano il nigeriano per potenza fisica, progressione e senso del gol. Il downgrade però sarebbe palese, quantomeno nel breve periodo.

Decisamente più stuzzicante il profilo di Jonathan David. L’attaccante canadese del Lille è un profilo differente da quello di Osimhen: brevilineo, veloce e con uno spiccato senso del gol. Il bomber del Lille è stato, infatti, il terzo miglior marcatore della Ligue 1 siglando 24 gol e 4 assist in 37 partite, dietro soltanto a Mbappè (29) e Lacazette (27).

Il costo del suo cartellino si aggira intorno ai 60 milioni, ma il 23enne canadese ha il potenziale da fenomeno. E si tratterebbe di appena un terzo del budget che il Napoli vorrebbe incassare per Osimhen. Un acquisto che renderebbe i partenopei competitivi fin da subito e permetterebbe di investire il restante ammontare della cessione per potenziare gli altri reparti.