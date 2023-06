Napoli, le cifre di Kim al Bayern Monaco: il sostituto è un talento italiano

CalcioWeb

La notizia era nell’aria ormai da diverse settimane, praticamente dal termine della stagione, adesso è arrivata la conferma dell’accordo raggiunto fra Napoli e Bayern Monaco per la cessione di Kim Min-Jae. I bavaresi pagheranno la clausola rescissoria di 58 milioni di euro il 1° luglio, data nella quale sarà possibile esercitare il pagamento della clausola.

Dopo appena una stagione i partenopei si troveranno senza uno dei totem della difesa che ha permesso a Luciano Spalletti di vincere uno scudetto storico. Servirà lavorare adeguatamente per trovare un sostituto all’altezza.

Nel mirino un giovane italiano

Diversi i nomi accostati al Napoli nelle ultime ore. Ci sembrano ‘periferici’ quelli di Danso e Lucumì. Ben più intrigante la pista che porta a Giorgio Scalvini. Il giovane centrale dell’Atalanta, già nel giro della Nazionale maggiore ma ‘prestato’ alla sfortunata spedizione Europea dell’Under 21, ha dimostrato di essere un prospetto già pronto e dal potenziale davvero interessante.

La bottega atalantina è cara e non fa sconti. Servono circa 40 milioni di euro. Non è escluso che il Napoli possa inserire qualche giovane contropartita (Zanoli, Zerbin, Gaetano) alla quale l’Atalanta risulta sempre interessata, per abbassare il prezzo.