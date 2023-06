Napoli, come cambia la squadra con Rudi Garcia: in arrivo due pupilli!

CalcioWeb

E’ pronta ad iniziare l’avventura di Rudi Garcia sulla panchina del Napoli. La mossa del presidente De Laurentiis è stata in parte a sorpresa e tutte le altre soluzioni sono finite in secondo piano: da Galtier a Nagelsmann e soprattutto Paulo Sousa. L’ex Roma si prepara forse per l’esperienza più importante della sua carriera e non potrà permettersi altri passi falsi dopo il fallimento dell’esperienza all’Al Nassr.

Nel corso della carriera il tecnico francese è stato alla guida di altre squadre: Saint-Étienne, Digione, Le Mans, Lilla, Marsiglia e Lione. Il Napoli è reduce dalla vittoria dello scudetto con Luciano Spalletti in panchina e l’addio con l’allenatore è stato un brutto colpo per i tifosi. La scelta di affidarsi a Rudi Garcia è in parte rischiosa ma anche molto stimolante.

Come cambia il Napoli con Rudi Garcia

Il Napoli inizia a muoversi anche sul fronte calciomercato e l’ultimo incontro tra De Laurentiis e Rudi Garcia è stato prezioso per programmare al meglio il futuro. La base di partenza è sempre il 4-3-3 senza grandi variazioni nell’11 base. E’ sempre più vicina la cessione di Kim al Bayern Monaco, il club tedesco è pronto a pagare la clausola rescissoria e il Napoli è in contatto per individuare un sostituto all’altezza.

Il punto interrogativo riguarda il futuro di Osimhen, l’attaccante non è sul mercato ma un’offerta importante potrebbe far traballare le convizioni del numero uno azzurro. In entrata sono due i pupilli del Napoli: il primo è l’attaccante Jonathan Christian David, canadese del Lille. E’ una prima punta ed è stato considerato il sostituto ideale di Osimhen. La valutazione è di 50 milioni di euro.

A centrocampo occhi su Gabri Veiga, centrocampista centrale del Celta Vigo. Si tratta di un calciatore offensivo, rapido e bravo negli inserimenti in area. Cresciuto nelle giovanili del club spagnolo, il definitivo salto di qualità si è registrato in prima squadra.