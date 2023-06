Nations League, finalina Italia-Olanda: data e orario

CalcioWeb

Sarà Spagna-Croazia la finale di Nations League, in ‘finalina’ per il terzo posto l’Italia contro l’Olanda. Gli azzurri si sono fermati in semifinale, la sfida contro la Spagna si è conclusa sul risultato di 2-1. In avvio subito il gol del vantaggio con Yeremi Pino, poi il pareggio di Ciro Immobile su calcio di rigore. All’88’ è Joselu a siglare il definitivo 2-1.

L’Italia dovrà accontantarsi di giocare la finale per il terzo posto contro l’Olanda, l’appuntamento è previsto per domenica 18 giugno alle ore 15. In finale di fronte Spagna e Croazia alle ore 20.45.

FINALI NATIONS LEAGUE

3°-4° POSTO / Olanda-Italia: domenica 18 giugno ore 15.00

FINALE / Croazia-Spagna: domenica 18 giugno ore 20.45