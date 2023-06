Nations League, Croazia in finale con un poker: Olanda ko ai supplementari

CalcioWeb

L’Italia conosce già l’avversaria della gara di domenica. Se dopo la partita di domani sera contro la Spagna sarà finale di Nations League, gli azzurri affronteranno la Croazia, se sarà ‘finalina’, toccherà giocare contro l’Olanda.

È andata in scena questa sera la prima delle due semifinali di Nations League, quella che vedeva affrontarsi Olanda e Croazia. Partita divertente nonostante le stanchezze dell’intera stagione nelle gambe dei 22 in campo. Apre le danze Malen, bomber del Borussia Dortmund. Nella ripresa viene fuori il talento della Croazia, squadra matura, tecnica e con grandi leader in campo. Uno di questi, Luka Modric, sfrutta l’inesperienza del giovane Gakpo, in generoso aiuto difensivo, per procurarsi un calcio di rigore: Kramaric firma l’1-1.

L’Olanda accusa il colpo e subisce anche il raddoppio con Pasalic che batte sul tempo van Dijk. Gli ‘Oranje’ provano il tutto per tutto nel finale, ma il risultato non sembra sblcoccarsi. Fino al 96′: un pallone sporco, al limite dell’area, viene trasformato dal subentrato Noa Lang nella rete del 2-2 che vale i supplementari.

Nell’extra-time le squadre sono stanche, la differenza la fa il più fresco di tutti. Bruno Petkovic, appena entrato da 7 minuti, fulmina Bijlow per il 2-3. Nel secondo tempo supplementare Lang (a lato) prima e Pasalic (traversa) poi falliscono due reti da buona posizione. Al 116′ il colpo del ko: secondo rigore per la Croazia, Malacia stende Petkovic, Modric firma il 2-4 dal dischetto e manda i croati in finale.