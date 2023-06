Nations League, Spagna-Italia: probabili formazioni e diretta tv

CalcioWeb

La Croazia è la prima finalista della Nationa League grazie al colpo a sorpresa contro l’Olanda. E’ altissima l’attesa per quella che è stata dichiarata come una finale anticipata, la sfida tra Spagna e Italia. Gli azzurri continuano la fase di rinascita e le prospettive sono interessanti. L’avversario è sicuramente di valore e la sfida si preannuncia equilibrata.

Roberto Mancini si schiera con il 4-3-3 e in difesa potrebbe affidarsi alla coppia formata da Toloi e Acerbi. A centrocampo il solito trio Jorginho, Verratti, Barella e in attacco Immobile, Zaniolo e Raspadori sono in vantaggio su Chiesa, Gnonto e Retegui. La Spagna risponde con Morata.

Le probabili formazioni

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Toloi, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Zaniolo, Immobile, Raspadori. Ct: Mancini

Spagna (4-2-3-1): Kepa; Jesus Navas, Laporte, Le Normand, Jordi Alba; Rodri, Merino; Asensio, Gavi, Ansu Fati; Morata. Ct: de La Fuente

La diretta tv

La partita, in programma giovedì 15 giugno alle 20:45, sarà visibile in diretta tv su Rai 1 e su Sky Sport Uno. La diretta streaming sarà disponibile su RaiPlay, SkyGo e NOW TV.