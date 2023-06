Il Newcastle fa la spesa in Italia: assalto anche alla Juventus

CalcioWeb

Il Newcastle fa la voce grossa sul calciomercato e si prepara ad una sessione faraonica. L’ultima stagione del club inglese si è conclusa con la strepitosa qualificazione alla prossima Champions League e le prospettive per il futuro sono interessanti.

La dirigenza è fortissima dal punto di vista economico e tanti campioni sono pronti al trasferimento. Il primo è Sandro Tonali, centrocampista del Milan pronto a lasciare il campionato di Serie A entro le prossime ore. Le società hanno raggiunto l’accordo per una cifra vicina agli 80 milioni di euro, intesa anche tra Newcastle e calciatore per un contratto di 6 anni a 8 milioni di euro a stagione più 2 di bonus. E’ arrivata la fumata bianca e sono state già programmate le visite mediche per formalizzare l’accordo.

Newcastle, un altro colpo dall’Italia

Il Newcastle non si accontenta e punta altri colpi nel campionato di Serie A. E’ in salita la trattativa con il terzino Theo Hernandez, il Milan non può infatti permettersi la cessione di un altro big. E’ molto più fattibile l’operazione per l’arrivo in Inghilterra di Federico Chiesa, calciatore considerato cedibile dalla Juventus.

L’attaccante della Nazionale italiana non è un calciatore indispensabile per Massimiliano Allegri e l’ultima stagione non è stata entusiasmante. Le qualità dell’ex Fiorentina non sono assolutamente in discussione, ma nell’ultima stagione non è riuscito ad esprimersi al meglio.

Anche il Liverpool si è messo in fila, ma l’offerta di 40 milioni di euro non è stata considerata all’altezza dalla Juventus. Discorso diverso per il Newcastle, pronto a mettere sul piatto 60 milioni di euro. Adesso è tutto nelle mani del calciatore.